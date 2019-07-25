هولندا تبحث عن أكبر مجرميها والمغرب بين الدول التي يحتمل لجوءه إليها

وسط تكثيف هولندا لتحقيقاتها في الموضوع، كشفت وسائل إعلام هولندية أنه من المحتمل أن يكون رضوان تاغي، وهو أكثر المطلوبين في هولندا حاليا في المغرب أو الإمارات أو اسبانيا، واستندت الصحيفة في خبرها إلى مصادر داخل النيابة العامة الهولندية.

وفي ذات السياق، دعت الشرطة الهولندية إلى مراقبة تاغي ومساعده سعيد رزوقي أثناء قضاء عطلة في الخارج، وهما المشتبه بهما الرئيسيان في سلسلة من الاغتيالات في هولندا.

وأضافت أن الشرطة تقدم مكافأة قدرها 100 ألف أورو لأي معلومة ذهبية تؤدي إلى عملية اعتقال رضوان.

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وقال فيم دي بروين، المتحدث باسم النيابة العامة للصحيفة، إن الشرطة تلقت 29 معلومة بعد الاعلان عن المكافأة، مضيفا أن “عشرون معلومة كانت مفيدة حقا”، رافضا تأكيد مكان تاغي بالقول “نحن لا ندلي بتصريحات حول التحقيق في قضية تاغي”.

وربط المدعي العام الهولندي بين تاغي ورزوقي بخمس عمليات اغتيال ، معظمها حدث في أوتريخت، ووفقا للمدعي العام، فإن تاغي ورزوقي يديران “منظمة قتل”.