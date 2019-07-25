مرة أخرى.. القائد السبسي يُنقل إلى المستشفى العسكري بعد وعكة صحية حادة

Alكشفت وسائل إعلام تونسية أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، نُقل إلى المستشفى العسكري بتونس على إثر توعّك صحي طارئ.

وأكدت مصادر قناة “موزاييك” الرئيس قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على اثر أزمتين صحيتين حادتين.

وتثير الحالة الصحية لرئيس الجمهورية جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية، خاصة وأنّ ظهوره الإعلامي منذ تعرّضه للأزمة الصحية اقتصر على مناسببتين.