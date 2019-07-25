Alكشفت وسائل إعلام تونسية أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، نُقل إلى المستشفى العسكري بتونس على إثر توعّك صحي طارئ.
وأكدت مصادر قناة “موزاييك” الرئيس قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على اثر أزمتين صحيتين حادتين.
وتثير الحالة الصحية لرئيس الجمهورية جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية، خاصة وأنّ ظهوره الإعلامي منذ تعرّضه للأزمة الصحية اقتصر على مناسببتين.
كانت هذه تفاصيل خبر مرة أخرى.. القائد السبسي يُنقل إلى المستشفى العسكري بعد وعكة صحية حادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.