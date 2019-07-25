في رابع مبارياته التحضيرية.. الرجاء يتعادل سلبا مع ليغانيس الإسباني

انتهت المباراة الودية التي جمعت مساء اليوم الأربعاء، بين فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم وليغانيس الإسباني، بالتعادل دون أهداف.

ولم يقو لاعبو الفريقين طيلة دقائق المواجهة التي احتضنها مركب ابن بطوطة بمدينة طنجة، على زيارة الشباك، لتنتهي المباراة كما بدأت على إيقاع البياض.

ويدخل هذا اللقاء في إطار استعدادات كل من الرجاء وليغانيس الممارس في دوري الدرجة الأولى الإسباني “ليغا”، لمنافسات الموسم القادم، علما أنه الرابع للفريق الأخضر منذ بدء تحضيراته بداية الشهر الجاري.

وخاض بطل كأس السوبر الإفريقي، ثلاث مباريات ودية، في معسكره الذي دام عشر أيام بمدينة أكادير، إذ خسر الأول أمام أولذهام الإنجليزي بهدف دون رد، وفاز في الثاني على هلال تراست بسباعية نظيفة، ودك شباك أولميك خريبكة بأربعة أهداف للاشيء في مباراته الثالثة.