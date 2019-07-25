تتبع الترشيحات دون تكبد عناء التنقل.. منصة إلكترونية للاستفادة من المنح الدراسية

في اتجاه تقريب الخدمات الطلابية، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي، الاثنين الأخير، منصة إلكترونية، لإيداع ملفات الترشح للاستفادة من منح التعاون الدولي.
وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن الهدف من هذه المنصة، هو “تجويد وتقريب الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة الراغبين في الاستفادة من منح التعاون”، وذلك عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ولوجهم للمعلومات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه الآلية الإلكترونية “تتيح التفاعل بين الطلبة، والإدارة من خلال إمكانية تقديم ملفات الترشيح للاستفادة من المنح الدراسية”.
وستمكن المنصة، التي أطلقَ عليها اسم”maBourse”، الطلاب من تتبع ترشيحاتهم دون تكبد عناء التنقل، ما سيشكل، بحسب المصدر ذاته، “إسهاما في رقمنة الإدارة، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال إرساء الشفافية، وإمكانية التتبع، والسرعة في معالجة ملفات ترشيح الطلبة”، يضيف البلاغ.
يذكر أن منح التعاون الدولي تستهدف، سنويا، الأسلاك الجامعية الثلاثة، ويتعلق الأمر بـ”الإجازة، والماستر، والدكتوراه، على مستوى جميع التخصصات، في إطار ما يناهز 40 برنامجا للتعاون بشراكة مع العديد من الدول، والهيآت الأجنبية.
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