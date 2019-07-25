بعد وصف زيارته لعائلة أبوتربكة بالسياسية والإرهابية.. دراجي: “لم أجلب لهم الأسلحة”

رد الجزائري حفيظ دراجي، معلق قنوات “بي إن سبور” القطرية، على الاتهامات، التي وٌجهت إليه، بدعم الإرهاب، خلال زيارته لعائلة نجم منتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، على هامش نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وقال دراجي في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائرية، إن إقدامه على زيارة عائلة أبوتريكة يأتي من باب المجاملة بعدما دعوه إلى تناول الغذاء، وقد لبى الدعوة بكل فرح.

وأضاف المعلق الجزائري: “لم أقم بزيارة سياسية، أو إرهابية، لم أتنقل إلى بيت النجم الكروي أبو تريكة في مصر في تلك المنطقة الصغيرة من أجل أن أجلب لهم أسلحة”.

وأشار دراجي إلى أنه لم يتعد على قوانين مصر، حتى يتم اتهامه بالإرهابي، موضحا أن أبوتريكة رجل محبوب، ومحترم من طرف المصريين، الذين يتمنون زيارة عائلته، أيضا.

وأكد معلق “بي إن سبور”، أنه لم يتأثر إطلاقا بالانتقادات، التي وجهت عقبه زيارته بيت نجم الكرة المصرية “ما تم تناوله في بعض المنابر الإعلامية، وليس جميعها، لم يُحرجني، وقد نسيت أصلا ذلك مع فرحة تتويج المنتخب بكأس الأمم”، يقول دراجي.