شاهد.. إثيوبيا تحبط مساعي قطرية لإفشال المفاوضات السودانية

أحبطت الحكومة الإثيوبية، محاولة قطرية لإفشال المفاوضات السودانية بين المجلس الإنتقالي العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والحركات المسلحة للخروج من الأزمة الحالية .

وطردت الحكومة الإثيوبية، إثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية من أراضيها بعد إكتشاف تورطهما مع قطر لإفشال المفاوضات بين الفصائل السودانية .

وجاء قرار الحكومة الإثيوبية بعد إجتماعهما قبل 3 أسابيع في منزل السفير القطري بأديس أبابا، لافشال المحادثات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير .

وتأتي هذه الإجراءات بعد الفضيحة التي طالت قطر، والتي تثبت تورطها في دعم الإرهاب بالصومال .