شاهد.. إثيوبيا تحبط مساعي قطرية لإفشال المفاوضات السودانية

أحبطت الحكومة الإثيوبية، محاولة قطرية لإفشال المفاوضات السودانية بين المجلس الإنتقالي العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والحركات المسلحة للخروج من الأزمة الحالية .
وطردت الحكومة الإثيوبية، إثنين من قادة الحركات المسلحة السودانية من أراضيها بعد إكتشاف تورطهما مع قطر لإفشال المفاوضات بين الفصائل السودانية .
وجاء قرار الحكومة الإثيوبية بعد إجتماعهما قبل 3 أسابيع في منزل السفير القطري بأديس أبابا، لافشال المحادثات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير .
وتأتي هذه الإجراءات بعد الفضيحة التي طالت قطر، والتي تثبت تورطها في دعم الإرهاب بالصومال .
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