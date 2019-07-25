إصابة دبلوماسي أوروبي بجراح خطيرة في تركيا

أصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة دمير اوران (دها) الإخبارية الخاصة.
وقالت الوكالة إنّ الدبلوماسي الكسندر بوغانشيف يعمل في سفارة بلاده في أنقرة، وأصيب بعيارين ناريين أطلقهما عليه أحد جيرانه قبل أن يقدم على الانتحار بالسلاح نفسه.
وأوضح حاكم محافظة أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام المحلية أنّ مطلق النار عسكري تركي متقاعد، مشيراً إلى فتح تحقيق بالخصوص.
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