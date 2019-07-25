الأنباء: لقاء رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية يقع في خانة المصالحة

لفتت صحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "اللقاء المرتقب لرؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت الثلاثاء المقبل، يقع في خانة المصالحة التي ينادي بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتوافق والتنسيق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط".
وعلمت "الأنباء" أن "مشيخة العقل تلقت موافقات كل من مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان وبطريرك الموارنة بشارة الراعي ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان، اضافة الى رؤساء الطوائف الاخرى، وانه شكلت لجنة باشرت بإعداد البيان المنتظر صدوره والذي سيركز على تبني مصالحة الجبل بين البطريرك الراحل نصرالله صفير وجنبلاط الى جانب المصالحة الضرورية للجهات المتورطة بحادثة قبرشمون".
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