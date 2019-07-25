الأنباء: لقاء رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية يقع في خانة المصالحة

لفتت صحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن "اللقاء المرتقب لرؤساء ​الطوائف​ الاسلامية و​المسيحية​ في دار ​طائفة الموحدين الدروز​ في ​بيروت​ الثلاثاء المقبل، يقع في خانة المصالحة التي ينادي بها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بالتوافق والتنسيق مع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​".

وعلمت "الأنباء" أن "مشيخة العقل تلقت موافقات كل من مفتي ​لبنان​ الشيخ ​عبداللطيف دريان​ وبطريرك ​الموارنة​ ​بشارة الراعي​ ورئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​عبدالامير قبلان​، اضافة الى رؤساء الطوائف الاخرى، وانه شكلت لجنة باشرت بإعداد البيان المنتظر صدوره والذي سيركز على تبني ​مصالحة الجبل​ بين البطريرك الراحل ​نصرالله صفير​ وجنبلاط الى جانب المصالحة الضرورية للجهات المتورطة بحادثة ​قبرشمون​".