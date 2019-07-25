النشرة: مسيرتان في عين الحلوة ومدينة صيدا رفضا لقرار وزير العمل

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان مسيرة جماهيرية غاضبة انطلقت في مخيم عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان وفرض اجازة عمل وسط اقفال تام للمداخل الرئيسية بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية امام السيارات لليوم التاسع على التوالي واستثناء المشاة.
وقد انطلقت المسيرة من المدخل الغربي للمخيم لجهة حسبة صيدا، وميزها مشاركة كبار السن من الرجال والنساء، كما الاطفال وقد امتطت الحاجة خيرية سعيد يونس من لوبيا في قضاء طبريا الخيل وهي تهتف "سنبقى صامدين هنا حتى العودة الى فلسطين".
وفي صيدا، انطلقت مسيرة سيارة من حي "دلاعة"، وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وقد جابت المسيرة شوارع المدينة، وهي ترفع الاعلام الفلسطينية واللبنانية وتطالب الوزير بالتراجع عن قراره في فرض اجازة العمل.
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