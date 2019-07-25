"MTV": الحريري يعلم بالأمور الطارئة التي تحتاح لمعالجة في مجلس الوزراء

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ "أجواء ​السراي الحكومي​ تشير إلى أنّ رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يدرس إمكانيّة دعوة المجلس إلى الانعقاد في أقرب وقت"، لافتةً إلى أنّ "الحريري يعلم بالأمور الطارئة الّتي هي بحاجة لمعالجة في مجلس الوزراء".

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