عبدالله: الحريري يملك من الحكمة والدراية ما يكفي ليكون اجتماع الحكومة ناجحًا

أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح تلفزيوني، أن "رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يملك من الحكمة والدراية ما يكفي ليكون الاجتماع الذي سيعلنه للحكومة في الـ 48 ساعة المقبلة ناجحًا"، مشددًا على أن "الحريري لديه الحرص أن تبقى العلاقة جيدة في ​الحكومة​".

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