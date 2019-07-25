روكز: مبروك لأهالي كسروان-جبيل والشمال فض مناقصة تلزيم مشروع توسيع اوتوستراد جونية

توجّه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​، في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، لأهالي كسروان-جبيل و​الشمال​ بالقول: "مبروك فض مناقصة تلزيم مشروع توسيع اوتوستراد جونية بعد طول انتظار بدعم من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

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