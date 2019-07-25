بستاني لواكيم: أنا بانتظار سؤالكم النيابي لأجيب عليه بأسرع وقت

ردت وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ على كلام عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا مرتاحة لتشارك القناعة بالرجوع الى العمل بحسب أصول التعاطي بين السلطات وليس عبر وسائل الإعلام، وأنا بانتظار سؤالكم النيابي حتى أجيب عليه في أسرع وقت واطلع الرأي العام على الإجابة بكل شفافية".

بدوره، أجاب واكيم: "شكرا معاليك بالتأكيد سنقدم السؤال وفق الأصول وبالتأكيد ستجيبين وفق الأصول، لكن أتمنى أن تجيبي على كيفية صرف 120 ألف يورو بعقود التراضي وتأهيل مجموعات ثلاث في وقت المطلوب إلغاؤها ومن هو المسؤول عن هذا الهدر. وأنا اتطلع للطريقة نفسها مع التأكيد على المعلومات التي ذكرتها وأملك كافة الوثائق حوله".

وأكّدت بستاني في رد على رد واكيم "أنني أجيب دائمًا على الأسئلة التي توجه إلي بحسب الأصول من السادة النواب. أكرر التأكيد أن أبواب ​مؤسسة كهرباء لبنان​ و​وزارة الطاقة​ مفتوحة لتلقي الأسئلة من أي جهة أتت ولتأمين كل المستندات والمعلومات المطلوبة، لأن الوقت حان لنوضح للرأي العام كل الملابسات التي تتكلمون عليها".