سلطات أنقرة تستبعد وجود أي دوافع سياسية وراء استهداف الدبلوماسي البيلاروسي

استبعد محافظ ولاية أنقرة التركية واصف شاهين "وجود أي دوافع سياسية وراء الهجوم على موظف في السفارة البيلاروسية بأنقرة"، مؤكدًا أن "المهاجم هو عسكري متقاعد برتبة عقيد، كان يسكن في البناية نفسها مع الدبلوماسي".
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن المحافظ قوله، إن "رجال الشرطة يحققون في الحادث من كل النواحي. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تكن هناك أي دوافع سياسية وراء الهجوم، لكن التحقيق لا يزال مستمرا".
وكانت الخارجية البيلاروسية قد أكدت إصابة أحد موظفي سفارتها في أنقرة بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح. وحسب تقارير الإعلام التركي، فإن المهاجم أطلق النار على الدبلوماسي، ثم انتحر، وكان مضطربا نفسيا.
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