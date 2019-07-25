تعطل حركة الطيران بمطار العاصمة الهولندية بسبب مشاكل بالوقود

تأثرت حركة الطيران في مطار شيفول في العاصمة الهولندية ​أمستردام​، على نحو قوي بسبب مشاكل في تزويد الطائرات ب​الوقود​.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، لفتت متحدثة باسم ​المطار​ إلى أن "ما يصل إلى 30 ألف راكب تقطعت بهم السبل".

ومن المنتظر أن يتم حجز حجرات في ​الفنادق​ لهؤلاء كما يتوقع المطار أن يضطر بضعة آلاف من هؤلاء الركاب إلى المبيت في أَسِرَّة خلوية في المطار.

وكان المطار أعلن في وقت سابق أن أكثر من مئة ​طائرة​ لم تتمكن من الإقلاع في موعدها المحدد بسبب اضطراب لدى الشركة التي تزود الطائرات بالوقود، ونوه المطار إلى أنه من غير المعروف المدة التي سيستغرقها هذا الاضطراب.

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ولا يزال مئات الركاب ينتظرون بدء رحلاتهم مساء اليوم في المطار.

وكان قد تم الإبلاغ عن هذه المشاكل لأول مرة في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم ولا تزال أسبابها غير معروفة بعد.

وتأخرت رحلات في المطار لساعات، واضطر المطار إلى إلغاء أكثر من 180 رحلة كما تم تغيير وجهة طائرات كانت متجهة إلى أمستردام إلى مطارات أخرى.