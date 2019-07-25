روحاني: السعودية وإسرائيل لعبوا دورا في انسحاب أميركا من الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "السعودية ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو أعلنوا مؤخرا أنهم لعبوا دورا في انسحاب أميركا من الاتفاق النووي".
وأوضح روحاني في تصريح له أن "المتطرفين داخل أميركا كان لهم تأثير كبير في هذا الشأن"، مؤكداً أن "طهران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الخلاف حول البرنامج النووي الخاص بإيران، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني الاستسلام للضغوط الأمريكية في ذلك الصدد".
وعن الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي انسحبت منه واشنطن، لفت روحاني الى أن "الاتفاق النووي يشكل حرارة ثقيلة على قلوب الصهاينة والدول الرجعية في المنطقة"، مشيراً الى أنه "بعد خروج أميركا من الاتفاق النووي صبرنا عاما كاملا، وكان صبرنا استراتيجيا وتاريخيا، لكننا على مدى هذا العام قمنا بتصدير النفط بالقدر الذي نحتاج إليه".
وهدد روحاني بأنه "إذا لم تصل المفاوضات مع باقي الموقعين على الاتفاق النووي لنتيجة فستتخذ إيران خطوة ثالثة نحو تقليص التزاماتها في نهاية فترة الستين يوما".
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