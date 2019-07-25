النفط يهبط 1 في المئة رغم تراجع كبير في المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط واحدًا بالمئة لتفشل في استقاء دعم دائم من انخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية مع تخوف المستثمرين بشأن الطلب العالمي على النفط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا بما يعادل واحدًا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.18 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.
بينما نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.6 بالمئة لتغلق على 55.88 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط ارتفعت بادئ الأمر بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة انخفاضًا كبيرًا في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأميركية.
وتراجعت المخزونات 10.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 تموز بينما توقع المحللون انخفاضها أربعة ملايين برميل.
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