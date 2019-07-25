النفط يهبط 1 في المئة رغم تراجع كبير في المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار ​النفط​ واحدًا بالمئة لتفشل في استقاء دعم دائم من انخفاض كبير في مخزونات ​الخام الأميركي​ة مع تخوف المستثمرين بشأن الطلب العالمي على النفط.

وهبطت العقود الآجلة ل​خام برنت​ 65 سنتًا بما يعادل واحدًا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.18 دولار للبرميل، بحسب وكالة ​رويترز​.

بينما نزلت عقود الخام الأميركي غرب ​تكساس​ الوسيط 89 سنتا أو 1.6 بالمئة لتغلق على 55.88 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بادئ الأمر بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات ​الطاقة​ الأميركية الصادرة انخفاضًا كبيرًا في مخزونات الخام ب​الولايات المتحدة الأميركية​.

وتراجعت المخزونات 10.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 تموز بينما توقع المحللون انخفاضها أربعة ملايين برميل.