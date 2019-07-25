AFP: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة متوسطة المدى

لفتت سلطات ​كوريا الجنوبية​ إلى أن جارتها الشمالية أطلقت ​قذيفة​ "مجهولة". بدورها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولين أميركيين أعلنوا أن "كوريا الشمالية أطلقت قذيفة متوسطة المدى".

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