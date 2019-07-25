هؤلاء هم وزراء حكومة "بريكست"!

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مع دخوله لمقر 10 داونينغ ستريت، بدأ رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون باختيار أعضاء حكومته، متعهدا بأن بريطانيا يوم الأربعاء إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر 2019 من "دون أدنى شك".

وقال جونسون، الذي كان يتحدث في داونينغ ستريت فور توليه منصبه رسميا إنه سيبرم "اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل" مع الاتحاد الأوروبي. وتفقد خلال جولته في المبنى التاريخي العريق غرفة انعقاد مجلس الوزراء.

الوزراء الجدد

وفي الآتي أسماء الوزراء الذين تم تعيينهم حتى الآن في حكومة جونسون "رئيس الحكومة الـ14" في عهد الملكة اليزابيث الثانية منذ 1952:



جونسون متفقدا غرفة انعقاد مجلس الوزراء

ومينيك راب وزيرا للخارجية، بن ولاس وزيرا للدفاع، ساجد جاويد وزيرا للخزينة، بريتي باتيل وزيرة للداخلية، ستيف باركلي وزيرا للخروج من الاتحاد الاوروبي، ليز تروس وزيرة للتجارة، مايكل غوف وزير مجلس الوزراء، تيرزا فيلرز وزيرة للبيئة، وغافين ويليامسون وزيرا للتعليم، نيكي مورغان وزيرة للثقافة، أندريا ليدسوم وزيرة للأعمال، روبرت جينريك وزيرا للإسكان والحكومات المحلية، أمبر رود وزيرة للعمل والتقاعد ووزيرة لحقوق المرأة، غرانت تشابس وزيرا للنقل، ألوك شارما وزيرا للتنمية الدولية، الون كيرز وزيرا لشؤون ويلز، ومات هانكوك وزيرا للصحة.

وهؤلاء الوزراء هم من المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكانوا في الأساس وزراء في حكومات كاميرون وتيريزا ماي وجرى تبديل حقائبهم أو أنه أعيد تعيينهم من جديد بحقائب أخرى.

وأمام جونسون، 99 يوما فقط لمعالجة أزمة مغادرة التكتل التي عطلت النمو الاقتصادي وأطاحت برئيسة الوزراء تيريزا ماي وسببت انقساما عميقا في بريطانيا.

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تعيين المثير كامينغز

وعين جونسون، السياسي المثير للجدل دومينيك كامينغز، مدير الحملة الرسمية الداعية للتصويت لصالح الخروج من التكتل، مستشارا كبيرا في داونينغ ستريت.

وتقول (رويترز) إن اختيار كامينغز، المعروف بمهاراته في خوض الحملات لكن أيضا بأسلوبه الميال للجدل الذي يتحدى الإجماع، إلى جدية جونسون في المضي بقوة في عملية الخروج من التكتل ورغبته في وجود سياسي من الدرجة الأولى ممن شاركوا في الحملة بالقرب منه.

وقوبل تعيين كامينغز، المعروف بأسلوبه الميال للجدل الذي يثير الإعجاب والضيق بنفس القدر، بإشادة بعض من شاركوا في حملات داعية للخروج من التكتل والذين قالوا إن كامينغز، الذي يبلغ من العمر 47 عاما، يمثل الفرصة الوحيدة لإحداث تغيير في الحكومة يمكنها من المضي بقوة في عملية الخروج.

وكان كامينغز قد واجه اتهام ازدراء البرلمان عندما لم يمثل أمام نواب يجرون تحقيقا بشأن "أخبار كاذبة" والاستفتاء. وقال كامينغز إنه عرض المثول وتقديم أدلة.

بعض وزراء جونسون الجدد