كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية اليمنة: حریصون على تعزیز آلیة الأمم المتحدة لتفتیش موانئ الحدیدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي حرص حكومة بلاده على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة.
ولفت النظر - وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إلى "مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي هذه الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم بشكل عام".
وقال الحضرمي خلال لقائه اليوم مدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز االله: "إن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب ميليشيا الحوثي الإرهابية من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم".
ولفت النظر - وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إلى "مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي هذه الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم بشكل عام".