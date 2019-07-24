كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الوضع الأمني الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع الأمني الإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة عملية السلام والمصالحة الأفغانية وأهمية إنجاحها.

وأكد الجنرال باجوه اهتمام باكستان بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ورغبتها في تطوير هذه العلاقات على أساس الاحترام والثقة المتبادلة.