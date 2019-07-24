ياسين صواب: التمثيل صعب وأعاني بعد انتهاء التصوير

كشف الممثل اليافع ياسين صواب، أن التمثيل ليس سهلا كما يظنه البعض، مبرزا أن الأدوار التي يؤدي تأثر عليه بعد نهاية التصوير.

وقال أصواب في حديثه مع “اليوم 24” أنه يعاني لمدة تقارب الأسبوع بعد انتهاء الأعمال التي يشارك فيها وذلك لتأثره بالشخصية التي يتقمصها.

وتحدث ياسين صواب، عن أمنيته في أن يدرس التمثيل خارج المغرب، بعد نيل الباكالوريا في السنة المقبلة، وكذلك أن يصبح مخرجا في المغرب مستقبلا.

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وعبر صواب عن اعجابه بالممثلة إسيوليتا نجمة سلسلة “لا كاسا دي بابيل”، والممثل المغربي أمين الناجي الذي تعامل معه في عملبعنوان “عام في الغربة” الذي يعرض على القناة الأولى قريبا.

وتمنى ياسين أصواب أن يتم إنجاز الجزء الثاني من فيلم مقطوع من شجرة والذي أكسبه شهرة كبيرة.

يذكر أن ياسين صواب، كرم أمس الثلاثاء، في افتتاح مهرجان سينما الطفل على هامش المهرجان الدولي لسينما التنوع بمدينة تازة.