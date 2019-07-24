نقابة البيجيدي تطالب أخنوش بالتحقيق  في اختلالات المعهد الوطني للبحث الزراعي

بعدما راسلته قبل سنة، عادت نقابة البيجيدي في الفلاحة، لتدق ناقوس الخطر بسبب تراجع البحث العلمي والزراعي في القطاع الفلاحي، مطالبة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتحقيق فيما وصفته بـ”الاختلالات” التي يتخبط فيها المعهد الوطني للبحث الزراعي، داعية الإدارة الجديدة للمعهد إلى إعادة المكانة الاستراتيجية لهذا الأخير، وإطلاق ورش إصلاح هذه المؤسسة التي من مهامها الرئيسة تعزيز الأمن الغذائي للمغاربة، ومشددة على أن تراجع البحث العلمي في القطاع الفلاحي يهدد ديمومة الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة في ظل التنافسية الشرسة للبلدان الفلاحية المنتجة وذات البحث العلمي المتطور.

وطالبت النقابة من المسؤول الحكومي، إعادة تأهيل البرامج البحثية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، وتحسين دور وحدات البحث فيه التي جمدت لسنوات، بعد غياب شبه كامل للتنسيق بين برامج المعهد وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي يبشر بها المخطط الأخضر. نقابة البيجيدي كشفت أن القائمين على تسيير شؤون المعهد الوطني للبحث الزراعي، لجؤوا في السنوات الأخيرة إلى “إنجاز دراسات ظلت تقاريرها على الرفوف، مما ساهم في هدر المال العام وكأن الهدف الرئيس هو إجراؤها وليس الاستفادة من نتائجها، ما يستدعي فتح تحقيق في جدواها وتدقيق في جودتها”.

وللتدليل على هذه الاختلالات التي يتخبط فيها المعهد المذكور، استدلت النقابة للوزير التجمعي، بمشروعين مهمين بقيا حبيسي الرفوف، وفي مقدمتهما الدراسة التي أنجزت حول “إنشاء فرع تجاري للمؤسسة من أجل تسويق نتائج البحث الزراعي”، الذي لم ير لها أثر على أرض الواقع، والدراسة الثانية، حول “إعداد نظام جديد للمعهد ودراسة حول دليل مساطر المؤسسة”، وهي المشاريع التي أكدت النقابة أنها لم تر النور بعد.

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أمام هذه الوضعية الصعبة التي يمر منها المعهد، سارعت النقابة إلى عقد اجتماع التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي نهاية الأسبوع الماضي، حاولت من خلاله طرح مشروع الورش الإصلاحي البديل، وهو المشروع الذي وضعته بين يدي الإدارة الجديدة التي عينها أخنوش حديثا، إلا أنها أشارت، أيضا، إلى ما سمّته “تواصل هيمنة جيوب مقاومة الإصلاح داخل المعهد الوطني للبحث الزراعي”. واتهمت الجامعة المغربية للفلاحة، التي يرأسها محمد دعنون، الإدارة الجديدة، بتجاهل مواقف التنسيقية الوطنية التي عرت الفساد داخل المعهد خلال السنتين الفارطتين، وما صاحب ذلك من احتقان لا نظير له نتيجة تمادي بعض المسؤولين في تدبيرهم السيئ، إن على مستوى التدبير الإداري أو المالي لا تطالهم يد المحاسبة ولا تقييم لأدائهم، ما أثر سلبا على كل مؤشرات المؤسسة، وعلى مناخ العمل بها”. وطالبت النقابة المقربة من البيجيدي في رسالة وجهتها إلى وزير الفلاحة بالتحقيق في اختلالات المعهد المذكور، موضحة “أنه يتم اعتماد الإدارة في تلبية حاجياتها من خدمات وأشغال وتموين لسندات الطلب بدل اللجوء إلى الصفقات العمومية، تهربا من التزامات مقتضيات المرسوم المنظم لها”. وكشفت النقابة “غياب الشفافية في تدبير مداخيل حساب الميزانية، واستحواذ لوبي على تدبير مجموعة من المشاريع”.

كما نبهت النقابة ذاتها الوزير إلى اختلالات “المناصب المالية في عمليات التوظيف، مما يستوجب فتح تحقيق فيها بعدما تغاضت عن ذلك الإدارة السابقة والعمل على أن يكون الاختيار في عملية التوظيف الخاصة بالسنة المالية 2019 مبنيا على الكفاءة والاستحقاق، وليس غيرهما”. وحملت النقابة الإدارة الحالية للمعهد والوزارة الوصية المسؤولية كاملة لما آلت إليه أوضاع المعهد الوطني للبحث الزراعي عموما، وتراجع حكامة وتدبير الموارد والعلاقات مع الشركاء من أبرزها، ما وصفته بـ”التطاول على أراضي المعهد وتفويتها بشكل مفاجئ، وخصوصا التي تتم فيها التجارب البحثية”، مطالبة الوزارة بـ”تفعيل مقتضيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 التي لا لبس فيها، وفتح تحقيق في صفقة الإصلاحات والترميمات بالإدارة المركزية”.

واعتبرت النقابة ذاتها ما وصفته بـ”احتكار المناصب المالية” لأنها تضرب في العمق البحث العلمي بالمراكز الجهوية، ناهيك على سيادة منطق الترضيات والمحسوبية، وهو الأمر الذي يساهم في غياب رؤية واضحة لتدبير الموارد البشرية حسب الاحتياجات الحقيقية للبحث الزراعي، الذي يعاني خصاصا مهولا وفق ما نصت عليه توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات من ضرورة توفير 50 إطارا كل سنة للمعهد، على أقل تقدير لتمكينه من تنفيذ برامجه”، داعية أخنوش إلى “ضخ دماء جديدة في تدبير المؤسسة عبر إعادة إحياء دورها الاستراتيجي الذي يحدده القانون المؤسس لها”.