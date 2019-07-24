الكروج يشكر كل من سانده: لن أستطيع أن أوفيكم قدركم.. ثقتكم كانت الدافع الأقوى لمواصلة الكفاح

توجه هشام الكروج البطل العالمي والأولمبي السابق في رياضة ألعاب القوى، بشكر خاص وكبير لكل من سانده خلال الفترة التي قدم فيها ترشحه لرئاسة جامعة أم الألعاب في المغرب.

وقال الكروج في رسالة شكر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الأربعاء: “يعجز لساني عن التعبير لكم عن قدر الشكر والامتنان لكل من ساندي طيلة فترة ترشحي لمنصب رئيس الجامعة الملكية لألعاب القوى”.

وواصل بطل أولمبياد آثينا 2004 “شكري وتقديري للأخوة الصحفيين النزهاء الذين لم يبخلوا في إعطاء نظرة شاملة وموضوعية حول الوضع الراهن وما آلت إليه هذه الرياضة”، كما شكر أيضا كل من متابعيه والأبطال الرياضيين والأندية، على دعمهم اللامتناهي، الذي اعتبره الكروج تأكيدا لغيرتهم على رياضتهم وبلدهم، ودافعا لمواصلة الكفاح من أجل التغيير.

يذكر أن هشام الكروج انسحب الاثنين الماضي من سباق الترشح لرئاسة جامعة ألعاب القوى، بعدما طعن في قانونية ترشح عبد السلام أحيزون، الذي انتخب رئيسا لجامعة أم الألعاب لولاية جديدة، وهو ما عتبره الكروج خرقا للقانون الجديدة 09/30، ومذكرة وزارة الشباب والرياضة.