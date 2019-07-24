بحضور أزارو.. الأهلي يقسو على المقاولون بثلاثية ويتوج بلقبه 41 في الدوري المصري

توج فريق الأهلي المصري لكرة القدم، رسميا ببطولة الدوري في مصر، بعد دكه اليوم الأربعاء، شباك مضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع 33.

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب برج العرب، متقدما بهدف دون رد وقعه علي المعلول في الدقيقة 26، قبل أن يظهر زميله حسين الشحات ويفرض نفسه نجما للقاء بإحرازه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و71 على التوالي.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف حفظ ماء الوجه للمقاولون العرب، في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، لتنهي المباراة التي شهدت مشاركة المغربي وليد أزارو، بفوز وتتويج نادي القرن باللقب.

ويعتبر هذا التتويج رقم 41 في تاريخ الأهلي بالدوري المصري، والرابع على التوالي، ليوسع فارق الألقاب بينه وغريمه الزمالك إلى 29.