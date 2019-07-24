أتليتيكو مدريد يطالب بمنع تأهيل غريزمان للعب في صفوف البارصا

تقدم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، بطلب إلى رابطة “الليغا”، يقضي بمنع تأهيل لاعبه الفرنسي السابق أنطوان غريزمان، لحمل قميص ألوان فريقه الجديد اف سي برشلونة.

وأكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني “ليغا”، في تصريحات لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، أن فريق أتليتيكو أرسل طلبا كتابيا للرابطة، يطالب من خلاله بعدم منح مسؤولي الفريق الكتلوني البطاقة الخاصة بغريزمان.

وأشار تيباس، أنه توجد إمكانية لمنع برشلونة من التوصل ببطاقة لاعبه الفرنسي، موضحا في الوقت ذاته، أنه يتوجب على من أشرف على عملية انتقال اللاعب إيجاد حل لهذه المشكلة.

وكان غريزمان انتقل قبل أيام من أتليتيكو مدريد إلى برشلونة بمبلغ 120 مليون يورو، قيمة شرطه الجزائي، بينما يسعى “الروخي بلانكوس” إلى الحصول على 80 مليون يورو، لوجود أدلة لدى فريق العاصمة، تؤكد بأن التفاوض بين مسؤولي البارصا وغريزمان تم قبل تقليص الشرط الجزائي للاعب من 200 مليون يورو إلى 120.