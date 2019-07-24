غاريث بيل يبتعد عن الاحتراف في الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن وجود مؤشر جديد على ابتعاد نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، عن الانتقال للاحتراف في الدوري الصيني هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن نادي جيانجسو سونينغ قام بإلغاء متابعته لغاريث بيل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى تراجع اهتمام أندية الصين بضم اللاعب الويلزي.

وشارك بيل في مباراة الفريق الملكي، أمام آرسنال في الكأس الدولية للأبطال، وسجل هدفا في اللقاء، بعدما غاب عن المباراة التي سبقتها أمام بايرن ميونخ.

ويؤكد جوناثان بارنيت وكيل بيل منذ نهاية الموسم الماضي، على رفضه فكرة الرحيل هذا الصيف، وأنه متمسك بالبقاء في البرنابيو، حتى نهاية عقده الذي يتبقى فيه 3 سنوات.

ويُمثل راتب بيل المرتفع جدًا والبالغ قيمته 17 مليون يورو سنويًا، عائقًا أمام أي فريق يُفكر في التعاقد معه، وهو ما يصعب من مهمة رحيله عن ريال مدريد.