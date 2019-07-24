كوريا الشمالية تحتجز سفينة روسيا وموسكو تتجه لـ(التسوية)

في السياسة 25 يوليو,2019 نسخة للطباعة

موسكو ـ وكالات: أكدت السفارة الروسية في كوريا الشمالية أنها تبذل قصارى جهدها لتسوية الوضع حول سفينة صيد روسية احتجزتها سلطات البلاد مؤخرا، طبقا لما ذكره “موقع روسيا اليوم” أمس. وذكرت السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس أن قوات حرس الحدود في كوريا الشمالية احتجزت في 17 يوليو سفينة الصيد “سياهايلين-8″ التابعة لـ “الشركة الشمالية الشرقية لصيد الأسماك” الروسية، وعلى متنها طاقم مكون من 17 فردا، هم 15 مواطنا روسيا وكوريان جنوبيان. وبررت الخارجية الكورية الشمالية احتجاز السفينة بأنها “انتهكت قواعد الدخول والإقامة” في أراضي البلاد. وقالت السفارة إنها تمكنت من الاجتماع مع جميع البحارة الروس، مؤكدة أنهم بصحة جيدة. وأشارت السفارة إلى أنه يجري حاليا التحقق من كافة حيثيات الحادث، وأنها على تواصل دائم مع السلطات الكورية الشمالية والشركة صاحبة السفينة، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية المشكلة في أسرع وقت. وحول تفاصيل الحادث، نقلت وسائل إعلام روسية عن مدير الشركة سيرجي سيدلير، أن عناصر من حرس الحدود الكوريين صعدوا على متن السفينة في الساعة الرابعة فجر 17 يوليو، وأغلقوا كل أجهزة الاتصال وصادروا هواتف الطاقم، ثم اقتادوا السفينة إلى ميناء وونسان شرقي البلاد. ولفت المدير إلى أن احتجاز السفينة، التي كانت قد أبحرت من ميناء بكوريا الجنوبية لصيد السرطانات في بحر اليابان وكانت فارغة لحظة احتجازها، تم توقيفها على بعد 53 ميلا بحريا (نحو 100 كيلومتر) عن الشاطئ. وحسب القانون الدولي، فإن المياه الإقليمية هي منطقة محاذية للساحل عرضها 12 ميلا بحريا، لكن بيونج يانج حددت من جانب واحد “منطقة محمية” لها عرضها 50 ميلا إضافية، وهي مياه تتمتع فيها سفن روسيا ودول أخرى بحرية التنقل، حسب مدير الشركة. وأضاف سيدلير أنها المرة الأولى التي تحتجز فيها السلطات الكورية الشمالية سفينة روسية بهذه الطريقة، حيث سبق أن قام حرس الحدود بتفتيش سفن والصعود على متنها، لكن دون أن يصل الأمر إلى توقيفها واقتيادها إلى الميناء. ولدى روسيا، التي تجاور كوريا الشمالية علاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع الدولة المعزولة. وتقع الكوريتان في براثن صراع متجمد منذ عقود. وقالت وسائل إعلام روسية إن السفينة تحمل علم روسيا. وذكرت السفارة الكورية الشمالية في موسكو لاحقا أن السفينة تحمل علم كوريا الجنوبية. وذكر ممثل لم يتم الكشف عن هويته بسفارة كوريا الشمالية في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية للأنباء إن “ربان السفينة أقر بانتهاك المياه الإقليمية”. وتابع “يجري حراس حدودنا تحقيقا في الحادث”.