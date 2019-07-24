السودان: اعتقالات واسعة وسط قيادات عسكرية متهمة بالانقلاب

الخرطوم ـ وكالات: نقلت صحيفة “الانتباهة” السودانية، على موقعها الإلكتروني أمس، عن مصادر مطلعة أنه تم اعتقال مسؤولين عسكريين بارزين وقيادات إسلامية بارزة لاتهامهم بالتخطيط لانقلاب. وبحسب المصادر، تم اعتقال كل من رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، والقيادي الإسلامي وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.

ولم يصدر تأكيد رسمي بعد في هذا الشأن. كان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان حميدتي تحدث أمس، خلال حديث في لقاء جماهيري، عن “وجود خيانة” داخل منظومتهم “تقف وراء محاولات تشويه صورة المجلس العسكري والاعتداء على المتظاهرين والناشطين”. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان كشف في وقت سابق الشهر الجاري عن محاولات انقلاب كثيرة شهدها السودان خلال الأشهر الماضية.

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