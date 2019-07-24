بريطانيا: النواب يشيدون بماي ويدينونها في جلستها الأخيرة

جونسون يتسلم منصبه كرئيس للوزراء

لندن ـ وكالات: أشاد النواب البريطانيون، وأدانوا وسخروا من تيريزا ماي خلال جلسة استجوابها الأخيرة كرئيسة للوزراء امس قبل أن تسلم السلطة لخلفها بوريس جونسون. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوبين للبرلمان: “أنا أشيد بحسها بالواجب العام”، مكررا دعوته إلى إجراء انتخابات عامة. وأضاف أنه يأمل أن تعارض ماي التي ستظل عضوة بالبرلمان، “الخطط المستهترة الخاصة بخلفها”، مشيرا على ما يبدو لتعهد جونسون بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق. ووافقت ماي على التنحي عن رئاسة الحكومة في مايو بعدما فشلت في الفوز بموافقة البرلمان على اتفاق “بريكست” الذي كانت توصلت إليه مع بروكسل. وقالت ماي أمام البرلمان أمس: “عملت بكد للحصول على اتفاق جيد من أجل المملكة المتحدة”. من جهة اخرى تسلم وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا أمس خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي استقالت بعد إخفاقها في إقناع النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان حزب المحافظين الحاكم قد أعلن اختيار أعضائه لجونسون، بعد إجراء جولة إعادة بينه وبين وزير الخارجية جيرمي هانت، لترؤس الحزب وبريطانيا. وسوف تترأس ماي جلسة استجواب رئيس الوزراء في البرلمان في منتصف أمس، قبل أن تدلي بخطاب أخير في 10 داونيج ستريت في لندن، وبعد ذلك سوف تتوجه إلى مقر الملكة إليزابيث الثانية من أجل إبلاغها رسميا باستقالتها. وسوف يجتمع جونسون أيضا مع الملكة، قبل أن يعود ليدلي بكلمة في مقر رئيس الوزراء. وذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن تقارير غير مؤكدة أن جونسون سوف يدلي ببيان أمام البرلمان بشأن خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي غدا الخميس.