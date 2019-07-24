اليمن: الأمم المتحدة تتوقع حلا وشيكا للحرب

صنعاء ـ وكالات: قال مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إن من الممكن وقف الحرب في اليمن لأن الطرفين المتحاربين ما زالا يدعمان اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر. وقال جريفيث إنه بينما يستغرق تطبيق اتفاق ستوكهولم بعض الوقت، يرى كل من الطرفين أن الاتفاق مدخل إلى إجراء مفاوضات بشأن حل سياسي كما يدعم المجتمع الدولي الاتفاق. وفي الأسبوع الماضي حقق اجتماع عقده الطرفان المتحاربان في مكان محايد تمثل في سفينة تابعة للأمم المتحدة في البحر الأحمر تقدما كبيرا مفاجئا عندما اتفقا على الجوانب الفنية لاتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة. وقال جريفيث إن هذه المحادثات حققت تقدما أكبر مما كان يتوقع وتوصلت إلى اتفاقات حول خطط انسحاب القوات بمقتضى اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بأن يتولى فريق تسانده الأمم المتحدة إدارة الميناء بينما تنسحب قوات الطرفين. من جهته أكد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل جماعة انصار الله في اليمن، عدم وجود أي تبعية من قبل جماعته لإيران، معتبرا أن اي اتهامات موجهة لهم حول ذلك “زائفة”. جاء ذلك خلال لقاءه أمس في صنعاء، رئيس وفد مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي والوفد المرافق له. وأكد الاستعداد الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات من الطرف الاخر وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية، ومن ثم بدء عملية سياسية في ظل أجواء هادئة.