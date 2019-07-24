فضائح قطر وانهيار إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 24 يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يتواصل مسلسل فضائح قطر، وحاكم بونتلاند الصومالية يتهم الدوحة بالهجمات الإرهابية على ميناء بوصاصو، ومقصلة أردوغان.. اعتقال 10 أتراك بزعم الانتماء لـ"غولن"، والجيش السوداني يتهم رئيس الأركان بالضلوع في محاولة انقلاب، وتسريب قطر ورد الصومال.. تواطؤ يفضح فارماجو والحمدين.
وفي عالم الاقتصاد: التضخم يسجل معدلا تاريخيا في إيران، والسلع البيضاء آخر ضحايا اقتصاد تركيا "المريض"، باستثمارات 1.2مليار دولار.. شراكة استراتيجية لموانئ دبي في إندونيسيا، والخزانة الأمريكية توجه ضربة جديدة قاتلة للخطوط الإيرانية.
بالإضافة إلى العديد من عناوين الأخبار الفنية والاجتماعية.. للمزيد اضغط هنا.
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