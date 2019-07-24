إصابة دبلوماسي بيلاروسي برصاص عسكري تركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب دبلوماسي بيلاروسي في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء؛ إثر تعرضه لهجوم مسلح على أيدي عسكري تركي متقاعد.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، الأربعاء، إن أحد دبلوماسييها أصيب بجروح خطيرة؛ إثر تعرضه لهجوم مسلح في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز أن "موظفاً في السفارة البيلاروسية كان في طريقه إلى منزله مع طفله، وأصيب بطلق ناري من قبل مواطن تركي".

وأوضح المتحدث أن الدبلوماسي في حالة خطيرة ويتلقى العلاج الطبي، دون أن يذكر اسمه.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن رجلاً تبين أنه عسكري متقاعد أطلق النار على المستشار في السفارة البيلاروسية ألكسندر بوغانشيف، في حي جانقايا بأنقرة، ثم انتحر.