حفتر: سنرفع راية النصر قريبا من قلب طرابلس

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الأربعاء، إن النصر بات قريباً، مؤكداً أن طرابلس ستصبح قريباً مدينة للسلام بعد تطهيرها من الإرهابيين.

وأكد القائد العام للجيش الليبي، في كلمة متلفزة، أنه "لن يتم التهاون مع من يعتدي على كرامة شعبنا ويجعل حياته شقاء وبؤساً"، مشدداً على أن الهدف النهائي هو "تحرير كل التراب الوطني من الإرهاب".

وأشار المشير حفتر إلى أن الجيش الوطني الليبي "يقاتل ضد عدو متوحش لم يسبق أن شهدت له الأرض مثيلاً في طغيانه وبشاعة جرائمه، واستخفافه بحرمة الإنسان".



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وأوضح أن "الجيش الليبي تمكن من قسم ظهر الإرهاب وتنكيس رايته، راية التوحش والرعب والشؤم"، وأن "كل الليبيين يتطلعون بعد طول انتظار إلى تطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية، وليس لهم من أمل إلا في الجيش الوطني".



وبشر القائد العام للجيش الوطني الليبي جنوده بأن طرابلس ستصبح قريباً مدينة السلام، وستستعيد مكانتها عاصمة لكل الليبيين، قائلاً: "سنرفع راية النصر قريباً على الإرهابيين في قلب العاصمة طرابلس".



وأضاف حفتر، خلال كلمته، أنه يبحث مع قادة الجيش الليبي الحفاظ على المرافق العامة في طرابلس، ودعا أيضاً الحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة طرابلس.



ووجّه المشير خليفة حفتر لقوات الجيش الليبي تعليماته بالحرص على أرواح "إخوانهم" من الليبيين في العاصمة ومنازلهم وممتلكاتهم، وإطاعة الأوامر والالتزام.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أكد، الشهر الماضي، في تصريحات صحفية، أنه بعد تحرير طرابلس ستدخل البلاد في مرحلة انتقالية "واضحة ومنضبطة".

