الان تتابع الإمارات أمام الأمم المتحدة: هجمات الميليشيات الحوثية على السعودية تقوض فرص السلام في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال المبعوث الإماراتي للأمم المتحدة، الأربعاء، إن هجمات الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية تقوض من فرص التقدم بالسلام في المنطقة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة.
وأضاف، في كلمته أمام الأمم المتحدة، أنه في وقت تقدم فيه الإمارات والتحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العرربية السعودية، فرصة للسلام في اليمن من خلال إعطاء الأولوية للجهد السياسي للوصول إلى حل شامل.
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