الان تتابع الموانئ الكويتية: تنسيق خليجي عربي لتأمين سلامة حركة السفن في “الخليج” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 11:25 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت هيئة الموانئ الكويتية، عن وجود تنسيق خليجي عربي لتأمين سلامة حركة السفن في “الخليج”.

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