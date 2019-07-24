الان تتابع إصابة دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم في أنقرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية إصابة أحد دبلوماسييها بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح في العاصمة التركية أنقرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن “موظفا في السفارة البيلاروسية كان في طريقه إلى منزله مع طفله، وأصيب بطلق ناري من قبل مواطن تركي مصاب باضطرب نفسي”.

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