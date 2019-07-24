إصابة دبلوماسي بيلاروسي برصاص عسكري تركي

قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، أن أحد دبلوماسيها في العاصمة التركية أنقرة، أصيب اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضه لهجوم مسلح على أيدي عسكري تركي متقاعد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أن موظفاً في السفارة البيلاروسية كان في طريقه إلى منزله مع طفله، وأصيب بطلق ناري من قبل مواطن تركي".
وأوضح المتحدث أن الدبلوماسي في حالة خطيرة ويتلقى العلاج الطبي، دون أن يذكر اسمه.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن رجلاً تبين أنه عسكري متقاعد أطلق النار على المستشار في السفارة البيلاروسية ألكسندر بوغانشيف، في حي جانقايا بأنقرة، ثم انتحر.
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