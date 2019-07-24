الاتحاد الأفريقي يعلن موعد إستئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية

أعلن الممثل الدائم للاتحاد الافريقي لدى السودان السفير محمد بعليش، اليوم الأربعاء، استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات الشعبية، يوم السبت المقبل.

وقال بعليش في بيان له، إن الطرفين يبحثان الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي.

وأضاف أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة ”دراسة الوثيقة الدستورية- الإطار الحاكم للمرحلة الانتقالية-، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والتغيير والديمقراطية، وبناء الاقتصاد، ومحاربة الهشاشة والإقصاء“.

ووقَّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي، الأسبوع الماضي، لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية البالغة ”39“ شهرًا.

وتُجري ”قوى الحرية والتغيير“ مشاورات مع الحركات المسلحة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمعرفة موقفها النهائي من الاتفاق مع المجلس العسكري، الأمر الذي تسبب بتأجيل موعد مباحثات الإعلان الدستوري من الجمعة الماضية.