عقيلة صالح يكشف الدور التخريبي لتركيا وقطر في ليبيا

كشف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الدور التخريبي لتركيا وقطر في بلاده والذي يأتي ضمن مؤامرة دولية تتعرض له منذ سنوات .
وقال عقيلة في مقابلة مع قناة العربية، أن تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا، .. لافتاً إلى أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر.
وأضاف صالح أن جماعة الإخوان هي من نصب فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلباً لهم، وفق قوله .. موضحاً أنه طلب مراراً من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك .
وقال صالح: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة"، معتبراً وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج.
وكشف أن الجيش الليبي يتعاون مع بلاد "صديقة" للحصول على الدعم والسلاح.
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