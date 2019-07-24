حفتر : الجيش والشعب سيرفعان راية النصر قريباً في قلب طرابلس

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن الشعب والجيش سيرفعان "راية النصر" في قلب طرابلس "قريبا"، لتستعيد دورها كـ"عاصمة لكل الليبيين".

وأضاف حفتر في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، "موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب. هدفنا هو تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه، لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويعيش شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة".

وأكد حفتر أن الجيش الليبي سيعمل على أن تصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، وتستعيد دورها ومكانتها كعاصمة لكل الليبيين، وستعمل مؤسسات الدولة فيها دون ابتزاز أو تهديد .. داعياً عناصر الجيش إلى الحرص على سلامة إخوانهم في العاصمة .

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وقال "حين يتقدم الجيش قريبا وينتشر في ميادينها (طرابلس) وشوارعها وأزقتها ليكسر قيدها ويفك أسرها، كونوا أيها الأبطال عند حسن ظن شعبكم بكم".

وتابع: "عندما تدخلوها احرصوا على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيتوهم، حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم، ولا تأخذكم رأفة أو شفقة بمن رفع السلاح ليصدكم عن تحرير طرابلس، درة ليبيا وعاصمتها الجريحة".

ودعا قائد الجيش الليبي الجنود إلى المحافظة على مرافق طرابلس ومنشآتها، والالتزام بما يصدر عن القادة من تعليمات.