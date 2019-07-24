المسماري: الجيش الليبي يواصل تقدمه في جميع المحاور بالعاصمة طرابلس

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، أن قوات الجيش تواصل تقدمها في جميع المحاور بالعاصمة طرابلس.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن سلاح الجو لا يزال يمهد للعملية الحاسمة في معركة طرابلس، بحسب ما ذكر موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

وجدد المسماري التأكيد على أن الحرب هي حرب على الإرهاب وليست حرب على أي قبيلة أو منطقة ليبية.

واتهم المسماري، قطر بأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، قائلاً: "قطر أصبحت الذراع العسكري والمالي واللوجستي للجماعات الإرهابية في ليبيا والمنطقة، ولدينا أدلة وبراهين تثبت تورط قطر لضرب وتدمير الجيوش العربية".

وطالب المسماري في الوقت ذاته بموقف عربي ودولي ضد قطر وتركيا وادانتهما بشكل رسمي.