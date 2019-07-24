إصابة رئيس بلدية مقديشو بتفجير إرهابي داخل مقر البلدية

أصيب رئيس بلدية مقديشو عبد الرحمن عمر عثمان، بجروح في انفجار "إرهابي" الأربعاء، في مقر البلدية ناجم على الأرجح عن تفجير انتحاري، كما أعلن مساعده.
وقال محمد عبد الله تولاه لإذاعة مقديشو الحكومية إنّ "رئيس البلدية أصيب في الانفجار وهو حالياً يتلقى العلاج. لقد أصيب أيضاً بعض من مساعديه. هذا العمل الإرهابي لن يثنينا عن خدمة الجمهور".
وكان مسؤول أمني قال إنّ "الانفجار وقع في مقر البلدية أثناء إقامة حفل استقبال".
وقال مهدي عبد الرحمن: "وقع الانفجار في الداخل لكننا غير متأكّدين ما سببه تحديداً، بعض التقارير تشير إلى أن انتحارياً فعل ذلك، وأنه أوقع ضحايا".
ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من مقتل 17 شخصاً على الاقل وإصابة 28 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة على الطريق المؤدية الى مطار مقديشو وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عنه.
وبعد طردها من مقديشو في 2011، خسرت حركة الشباب القسم الأكبر من معاقلها.
لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها عمليات واعتداءات انتحارية، بما في ذلك في العاصمة، ضد أهداف حكومية وأمنية أومدنية.
وقد توعدت الحركة بالإطاحة بالحكومة الصومالية التي تدعمها المجموعة الدولية و20 ألف رجل من قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم).
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