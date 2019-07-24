الشاباك: تم الكشف عن شبكة لتنجيد عملاء لصالح إيران في اسرائيل

أعلن جهاز "​الشاباك​" ال​إسرائيل​ي أن "​إيران​ عملت على تجنيد عملاء في الأراضي الفلسطينية وداخل إسرائيل، بغية تنفيذ هجمات"، مشيرا إلى "اعتقال عدد منهم".

وأوضح الجهاز في بيان له أنه "تعأون مع أجهزة أمنية أخرى في إسرائيل للكشف عن شبكة ​المخابرات الإيرانية​ التي حاولت تجنيد عملاء داخل ​الضفة الغربية​ و​قطاع غزة​ وفي الأراضي الاسرائيلية أيضا".

ولفت الى أن "الشبكة عملت انطلاقا من ​الأراضي السورية​ بتوجيه إيراني، وبقيادة مواطن سوري يسمى "أبو جهاد"، حيث سعت لتجنيد العملاء من خلال إقامة التواصل الأولي معهم عبر حسابات وهمية في موقع "​فيسبوك​"، ليجرى التواصل معهم لاحقا عبر تطبيقات التراسل".

واشار الشاباك الى أن "المخابرات الإيرانية طلبت من العملاء الذي تم تجنيدهم جمع المعلومات عن قواعد عسكرية ومنشآت أمنية حساسة وشخصيات، وذلك في إطار تحديد أهداف لتنفيذ عمليات في الأراضي الاسرائيلية بمبادرة إيرانية".