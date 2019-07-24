الحوثيون: استهداف مطارات السعودية أحد أسباب انسحاب الإمارات من اليمن

أكّد المتحدث باسم جماعة "انصار الله" اليمنية ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام أن "استهداف جماعة أنصار الله واللجان الشعبية للمطارات السعودية، كان أحد أسباب انسحاب القوات الإماراتية من اليمن"، مشيرًا إلى أنه "بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم".
ولفت عبد السلام الى أن "أنصار الله وحلفاءهم يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الجانب الآخر هو الذي يرفضه"، مبينًا أن "الجانب الآخر لا يريد تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، لأنه لا يريد حلًا سياسيًا".
وشدد على أن "الحصار يؤثر سلبًا على معيشة اليمنيين ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض.
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