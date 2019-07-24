سلطات أوكرانيا تتوصل إلى اتفاق مع روسيا لإعادة البحارة المحتجزين لديها

أعلنت مفوضة ​البرلمان الأوكراني​ لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا أن "بلادها توصلت إلى اتفاق مع ​روسيا​ بشأن إعادة البحارة المحتجزين لديها".

وأكدت دينيسوفا أنه "تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن عودة البحارة، هناك أمر من ​المحكمة الدولية​ لقانون البحار، الآن يتم إعداد الوثائق الأخيرة، أعتقد أننا سنرحب قريباً بالبحارة في الوطن".

ومن جهة اخرى، اكد محامي البحارة نيكولاي بولوزوف أنه "ليس على علم بمثل هذه الاتفاقات"، لافتاً الى "أنني أستطيع أن أقول أن المفاوضات جارية. ومع ذلك، لا أستطيع أن أقول ما هي المرحلة ومتى سيتم تنفيذها لأنني لا أشارك فيها. إذا تم اتخاذ أي خطوات إجرائية مثل إعداد الوثائق، فسوف نعرف ذلك، لأنهم لن يوقعوا على شئ في غياب المحاميين. حتى الآن، لم يقل أي شخص أي شيء".