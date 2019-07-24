"النقد الدولي" يوافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة ملياري دولار

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن " المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، والتي تبلغ 2 مليار دولار.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في الفترة ما بين 5 إلى 16 أيار الماضي لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
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