"النقد الدولي" يوافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة ملياري دولار

ذكرت ​وكالة أنباء الشرق الأوسط​ أن " المجلس التنفيذي ل​صندوق النقد الدولي​ وافق على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار ​دولار​ ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، والتي تبلغ 2 مليار دولار.

وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قد زارت مصر في الفترة ما بين 5 إلى 16 أيار الماضي لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع ​الحكومة المصرية​.