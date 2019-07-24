وزير الداخلية التركي يستقبل وفدا من "الائتلاف المعارض"

استقبل وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، وفدًا من "الائتلاف المعارض"، برئاسة "​أنس العبدة​".

وعقد صويلو اجتماعًا مغلقًا مع العبدة والوفد المرافق له، في مكتبه بالعاصمة التركية ​أنقرة​.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، إن الاجتماع تناول وضع السوريين الذين تستضيفهم ​تركيا​ في إطار الحماية المؤقتة.

وقرر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطقلي، والعبدة، لمتابعة الشؤون المتعلقة بالسوريين.