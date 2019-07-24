وزير الداخلية التركي يستقبل وفدا من "الائتلاف المعارض"

استقبل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وفدًا من "الائتلاف المعارض"، برئاسة "أنس العبدة".
وعقد صويلو اجتماعًا مغلقًا مع العبدة والوفد المرافق له، في مكتبه بالعاصمة التركية أنقرة.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "الأناضول"، إن الاجتماع تناول وضع السوريين الذين تستضيفهم تركيا في إطار الحماية المؤقتة.
وقرر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطقلي، والعبدة، لمتابعة الشؤون المتعلقة بالسوريين.
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