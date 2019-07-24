إصابة شخص بطلق ناري بإشكال أثناء اعتصام في مخيم الرشيدية

أصيب رجل من الجنسية الفلسطينية يدعى "م. ع" بطلق ناري في قدمه إثر إشكال أثناء ​اعتصام​ في ​مخيم الرشيدية​ احتجاجًا على قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ بشأن عمل الفلسطينيين في ​لبنان​.

وحصل الأشكال بعد إصرار "م .ع" وعدد من الشبان على إشعال الإطارات عند مدخل المخيم، وذلك خلافًا لتعليمات منظمي الاعتصام، فضلًا عن تطاول هؤلاء الشبان على أحد المشايخ أثناء إلقاء كلمته في الاعتصام. وقد تم نقل المصاب الى ​مستشفى​ اللبناني الإيطالي.

وتعمل ​قوات الأمن​ الوطني على إنهاء تداعيات الأشكال.