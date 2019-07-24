أكدت مصادر حكومية لقناة "المستقبل" أن "موضوع جدول أعمال ​الحكومة​ بيد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ حصرا بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مشيرةً الى أنه "ليس هناك من مؤشرات تُظهر اي نية لدى الحريري لاحالة حادثة ​قبرشمون​ على ​المجلس العدلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حكومية للمستقبل: لا نية لدى الحريري لاحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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